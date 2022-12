Conta digital e CARTÃO DE CRÉDITO PARA NEGATIVADOS: saiba qual fintech oferece vários benefícios

Seguindo a tendência de fintechs ocuparem espaço no mercado financeiro brasileiro, o Alt.Bank está em busca de assumir um lugar entre as contas digitais oferecidas no país. Por isso, está oferecendo também cartão de crédito para negativados e outras vantagens.

A Alt.Bank afirma que os objetivos são de oferecer conta digital e cartão de crédito para negativados a fim de beneficiar esse grupo de clientes. Além disso, quer garantir vantagens para todos os seus usuários, como, por exemplo, rendimentos diários de 100% do CDI. Para saber mais sobre a fintech, continue lendo a matéria que o Notícias Concursos preparou neste domingo (25).

Gratuidade na conta digital e cartão de crédito para negativados

A fintech foi desenvolvida em 2019 pelo grupo britânico chamado DigiCash Technology Venture. Chegou ao Brasil por meio do Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (Lift) do Banco Central.

Em 2020, o aplicativo da conta digital bateu a marca de seus 100 mil usuários. Ademais, enquanto em 2021, a fintech aparece com destaque com o lançamento de um “manifesto pela justiça financeira”.

Como qualquer outra conta digital, a fintech amarelinha não cobra nenhum tipo de valor para abertura, manutenção ou uso de cartão de débito. Para utilizá-la, basta efetuar o download do aplicativo da empresa para smartphones nas lojas da Apple ou Google.

O cadastro para abertura de uma conta necessita apenas de informações básicas pessoais e não solicita comprovação de renda e nem de nome limpo no SPC ou Serasa. Até quem está negativado pode abrir.

O cartão de crédito Alt.Bank

Em seu site oficial, a fintech afirma, atendeu a pedidos dos clientes e desenvolveu um cartão de crédito para quem faz o uso da conta digital. É o que a Alt. Bank faz: os usuários pedem, ela oferece. E foi assim que desenvolveu o cartão de crédito amarelinho. E a conta digital ainda garante que, daqui para frente, terá muitas outras novidades.

Além do cartão de crédito para negativados, a fintech faz questão de cativar os clientes com outros serviços financeiros. Assim, conseguirá se equiparar às outras contas digitais.