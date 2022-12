CONTA FÁCIL do Banco do Brasil? Como funciona? Saiba detalhes

Se você cogita abrir uma conta-corrente para realizar movimentação financeira aqui mesmo pela internet em um dos maiores bancos nacionais e fugir da burocracia bancária, a Conta Fácil do BB é a solução. Para isso, você precisa conhecer as vantagens e entender como funciona a conta do Banco do Brasil.

Para esclarecer essas dúvidas, continue lendo a matéria desta segunda-feira (26) do Notícias Concursos em que explicaremos todos os detalhes da Conta Fácil do Banco do Brasil. Acompanhe e saiba mais detalhes.

O que é a Conta Fácil Banco do Brasil?

A Conta Fácil Banco do Brasil é uma conta pré-paga em que é possível depositar dinheiro e realizar movimentações financeiras. Cria-se a conta diretamente pelo celular, sem limite de crédito, mas com controle de movimentação.

Apesar de ser fácil de abrir, ela possui limitações que podem ser excluídas por meio do cadastro completo feito no próprio app. Para abrir a conta fácil, basta baixar o aplicativo do Banco do Brasil de qualquer celular (Android e IOS) e clicar em “Abrir nova conta”. Informando alguns dados, em poucos minutos você tem acesso a um pacote de serviços básicos do BB.

Há limitações na Conta Fácil do Banco do Brasil?

Um dos objetivos da conta fácil do Banco do Brasil é reduzir a burocracia, evitando que qualquer pessoa se desloque a uma agência bancária para utilizar os serviços do banco. Entretanto, a Conta Fácil BB é limitada a algumas operações específicas como saques, depósitos, transferências e pagamentos.

O limite inicial de movimentação mensal da Conta Fácil é de R$ 500,00, podendo chegar a R$ 5 mil ao mês. Ultrapassando esse valor, há um bloqueio para a realização de demais operações. Para realizar o desbloqueio, será preciso enviar uma selfie com o documento de identificação pelo próprio aplicativo. Para ter acesso a todas as soluções de uma conta-corrente do Banco do Brasil é preciso completar o cadastro no próprio app apresentando documentos de identificação pessoal, comprovante de renda e de residência.

Há cobrança de tarifa de serviços?

Sim, o valor é de apenas R$ 9,90 ao mês e a cobrança só ocorre se houver movimentação bancária. A tarifa será cobrada sempre no dia 5 do mês seguinte ao da movimentação. Se, por exemplo, a abertura foi em novembro, deixou-a dois meses parada, e em 15 de fevereiro inseriu R$ 200,00. No dia 05 de março, ele pagará a taxa de serviço informada acima.

Perdi o acesso. Posso abrir outra?

Segundo o BB, só é possível uma abertura por CPF, não sendo permitido, inclusive, a abertura da mesma por quem já é correntista. Ela é associada a um número de celular e caso ele seja perdido ou alterado, o titular pode habilitar um novo dispositivo pelos Caixas Eletrônicos do Banco do Brasil ou nas agências.

Agora que você entendeu como funciona a Conta Fácil Banco do Brasil, veja outras opções no mercado, compare-as e abra a sua. Em caso de dúvidas, entre em contato com o banco pelos números de contato, sites ou redes sociais.