CONTA NEON: veja quais são as funcionalidades que o banco digital oferece

O banco Neon, criado em 2016, é uma fintech brasileira que ajuda, junto a outro bancos digitais, a criar o cenário bancário da modernidade: o uso de serviços e produtos financeiros por meio da tecnologia, ou seja, tudo 100% virtual. Com o aplicativo e a conta Neon, disponível nas versões Android e iOS, o cliente consegue realizar as mais diversas transações sem precisar sair de casa.

Tendo isso em vista, que tal aprender como funciona a conta Neon? Saiba tudo sobre a conta digital do banco nessa segunda-feira (21) na matéria do Notícias Concursos. Um dos critérios que mais determinam a escolha de qual banco utilizar é, certamente, a redução nas taxas de serviço, fator muito utilizado pelos bancos digitais. Assim sendo, confira as principais vantagens dessa fala que tem tudo para ser a sua preferida.

Como funciona a conta Neon

A conta da Neon é a primeira conta 100% digital brasileira desvinculada a bancos. Segundo a fintech, a conta Neon é uma conta digital, criada para ser transparente, livre de taxas de manutenção e anuidade. A instituição quer proporcionar aos seus clientes a oportunidade de ter domínio sobre o dinheiro.

Na conta você tem acesso a investimentos que rendem mais que a poupança, transferências ilimitadas e gratuitas para qualquer banco, além de poder pagar boletos e fazer compras online com nosso cartão virtual. Você também pode recarregar seu celular, comprar com seu cartão físico e fazer saques.

Assim sendo, para fazer a conta Neon, o cliente não paga nada. Além disso, não paga taxa de manutenção e nem tarifas adicionais. Por se tratar de um banco digital e não possuir agências físicas, a conta e os demais produtos do Neon são operacionalizados no aplicativo.

Mas, se não cobra taxa de manutenção, como o banco gera lucros? A empresa esclarece que o dinheiro vem de outros meios, mas que os clientes podem ter certeza: nada é fruto de taxas escondidas. Eles ganham uma porcentagem das transações todas às vezes que se faz uma compra com nosso cartão. Mas, todos devem ficar tranquilos, já que esse valor sai da transação em si e não diretamente do bolso dos usuários.

Eles também cobram juros nas operações com o cartão de crédito gerado durante um financiamento ou atraso na fatura. Sempre a Neon é bem transparente, e aí, saberão o quanto e o porquê das tarifas.

Assim, utilizando a conta Neon, o cliente tem direito ao primeiro saque do mês completamente gratuito, ou seja, sem taxa de saque. Ademais, o banco oferece serviços de transferência e emissão de boleto gratuitos.