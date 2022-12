CONTESTAR COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO: quando isso é possível? Entenda

Contestar compra no cartão de crédito é uma medida utilizada para que o cliente possa reaver seu dinheiro em determinadas situações. Por exemplo, como quando um produto comprado não é entregue e até mesmo quando uma compra não reconhecida aparece na fatura do cartão.

Primeiramente, antes do cliente contestar compra no cartão de crédito, é indicado que ele contate a loja onde a compra foi realizada para entender ocorrido e conseguir o estorno do valor pago. Caso essa movimentação não resolva o problema, é preciso contestar a compra pelo aplicativo ou telefone do banco em questão. Mas, o Notícias Concursos te explicará direitinho como fazer na matéria desta sexta-feira (16).

Como contestar compra no cartão de crédito?

Apesar de cada instituição financeira possuir protocolos distintos, geralmente a contestação de compras é feita por meio de seu app. Para não ter erros, aconselhamos que o usuário do cartão entre no site do seu banco e entenda quais atitudes serão tomadas.

Como funciona a contestação?

A contestação de uma compra é uma espécie de disputa. Isso porque após a contestação ser feita, o banco entre em contato com a loja onde a compra foi realizada para que ela reembolse o valor pago.

Caso a loja comprove que não houve falhas por parte dela, a cobrança feita é mantida na fatura e o cliente deve arcar com o seu pagamento. Agora, se o banco provar o prejuízo, realiza-se o estorno da compra.

Quando posso fazer uma contestação?

A contestação das compras no cartão de crédito acontecem quando existe qualquer tipo de desacordo comercial entre o cliente e a empresa. Inclusive, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o cliente também tem um prazo de 7 dias para desistir de uma compra e solicitar o estorno no cartão.

Dados necessários

Antes de solicitar a contestação no cartão de crédito, o cliente deve ter em mãos algumas informações. Confira quais a seguir:

Data da compra;

Valor da compra;

Loja onde a compra foi feita;

Motivo da contestação.

Qual o prazo para contestar uma compra?

Para ser possível contestar compra no cartão de crédito, é necessário que a solicitação seja feita em até 90 dias após a realização da compra. Após esse período não é possível fazer a contestação.