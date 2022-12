A Coopercitrus está entre as maiores cooperativas no setor do agronegócio do Brasil. Atualmente, suas atividades chegam a várias regiões do Brasil, como São Paulo, Goiás e Minas Gerais. Para dar continuidade a sua trajetória, a companhia abriu novas oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

Coopercitrus abre empregos pelo país; veja os cargos

A partir da sua criação, muitas coisas mudaram dentro da empresa, exceto sua dedicação em entregar as melhores soluções aos seus cooperados. Para isso, a companhia conta com uma grande equipe de profissionais, que somam mais de três mil em suas 180 unidades de atendimento.

As vagas, a seguir, exigem profissionais motivados, que atuem com muito amor e dedicação. Sempre priorizando e entregando bons resultados aos negócios da empresa. Confira, a seguir.

Auxiliar Mecânico de Máquinas Agrícolas – Casa Branca;

Consultor Comercial Pecuária – Itumbiara;

Assistente de Depósito – Olímpia;

Consultor Técnico Comercial – Cristalina/GO;

Auxiliar de Tecnologia Agrícola – Bebedouro/SP;

Auditor Interno – São Paulo;

Coordenador de Departamento de Tecnologia Agrícola – São Paulo;

Assistente Técnico de Cultura – SP, GO, MG;

Auxiliar de Operações de Grãos – Votuporanga;

Mecânico de Máquinas Agrícolas – Cristalina;

Técnico de Segurança do Trabalho – São Paulo;

Assistente de Controladoria – São Paulo;

Analista de Suporte Jr – São Paulo.

Assistente Comercial – São Manuel;

Auxiliar de Crédito – São Paulo.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta acessar o site 123 empregos e seguir as instruções para realizar o cadastro de um currículo para o análise da empresa.

