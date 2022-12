Copa do Mundo de futebol no inverno: fazer de novo ou nunca mais

O futebol é praticado no planeta inteiro. É como se eu dissesse “faça suas apostas com este código promocional” e todos aceitassem, pois conhecedores do esporte bretão. Independente disso, saliente-se que a prática do futebol é muito mais aplicada e desenvolvida no hemisfério norte, mais destacadamente em solo europeu e americano. Em suma, a depender do país-sede, teremos competições no inverno ou no verão.

Mais de noventa por cento do território sul-americano situa-se no hemisfério sul, portanto, todas as copas que foram ali realizadas, aconteceram no inverno, e não porque realizá-las nesta estação tenha sido uma opção, mas porque assim foi determinado pelo calendário de futebol europeu. A primeira copa realizada, aconteceu em 1930, no inverno uruguaio. Vinte anos mais tarde, depois de sanado o conflito que resultou na Segunda Grande Guerra Mundial e impediu a realização das copas de 1942 e 1946, o Brasil seria o país-sede e, por mais tropical que sempre tenha sido o país, mais um inverno abrigou a competição. O mesmo aconteceu no Chile, em 1962, e aí podemos dizer que as disputas ocorreram sob frio rigoroso, e na Argentina, em 1978. O Brasil voltou a sediar a Copa em 2014.

Todas as outras edições da Copa do Mundo foram realizadas no verão, justamente pelas condicionantes aqui já colocadas: ajustes em função do calendário europeu e geografia. O calendário europeu tem seu ápice no mês de julho, alta estação de verão e férias, mas como a Copa do Mundo de Futebol se trata de um evento mundial que, para além do congraçamento entre as nações, opera um aporte financeiro bastante vultoso, naturalizou-se a sua realização entre os meses de junho e julho, prestigiando o verão do hemisfério norte.

O Qatar, país-sede da Copa em 2022, fica no hemisfério norte e a decisão de realizar o evento entre os meses de novembro e dezembro, contrariando inclusive o calendário europeu, deu-se em razão das condições climáticas do país. O Qatar está localizado em uma região desértica que se caracteriza pelas altas temperaturas, aridez, secura e pouca umidade. Diferentemente do Brasil, por exemplo que, apesar das mudanças climáticas já impactantes pelo mundo, ainda conserva as características das quatro estações, o Qatar possui apenas a maior parte dos meses com altas temperaturas e um período menor com o clima mais ameno. Entre os meses de março e outubro, meses mais quentes do ano no país, o Qatar registra sempre temperaturas acima dos 30°C, inclusive durante as noites e madrugadas. No auge das altas temperaturas, é comum fazer entre 40°C e 50°C, chegando a registrar-se 60ºC de sensação térmica, o que inviabilizaria a prática da competição.

A questão, portanto, passa ao largo de realizar-se uma Copa do Mundo no inverno ou no verão. Na verdade, trata-se de uma pontuação acerca de condições climáticas extremas. A realização da Copa, por exemplo, nesta mesma época do ano, em países como o Canadá, Noruega, Islândia e Rússia não seria nada adequada, para não dizermos impraticável.