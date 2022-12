A Cora Residencial Senior foi fundada em 2015 e trouxe ao Brasil um novo conceito de residencial para anciões. A empresa oferece um local onde as pessoas podem viver e aproveitar seu tempo sempre rodeado de cuidados e amigos. A companhia disponibilizou novas oportunidades de emprego, confira a seguir.

Cora Residencial Senior abre vagas de emprego em São Paulo

A Cora residencial Senior oferece um ambiente moderno repleto de espaços amplos e acolhedores, além de proporcionar bem-estar aos seus residentes. A empresa pensou e desenvolveu um ambiente que garante a vitalidade e longevidade aos idosos.

Para continuar se fazendo presente na vida de milhões de idosos, a Cora Residencial Senior disponibiliza novas oportunidades de emprego e busca por profissionais que possuem amor pelo que fazem e trabalham com paixão. Confira a seguir, as vagas disponíveis e todas as informações referente ao processo seletivo.

Aux. de Cozinha – São Paulo;

Auxiliar de Serviços Gerais ( Rouparia) – São Paulo;

Copeira – São Paulo;

Aux. de Farmácia – São Paulo;

Cozinheira – São Paulo;

Aux. de Limpeza – São Paulo;

Meio Oficial de Cozinha – São Paulo;

Auxiliar de Serviços Gerais (Cozinha) – São Paulo.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em se candidatar nas vagas anunciadas, podem acessar mais informações no 123 empregos. No site também é possível realizar o cadastro de um currículo para análise. A companhia busca por trabalhadores responsáveis e dedicados em entregar os melhores resultados.

