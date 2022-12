Coral inclusivo se apresenta no Mercadão da Bahia nesta sexta

Foto: Divulgação

O coral da Associação Criando Asas Artes Inclusivas fará uma apresentação especial de Natal no Mercadão da Bahia, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, na sexta-feira (16).

Formado majoritariamente por pessoas com deficiência, incluindo crianças e adolescentes, o grupo começa o espetáculo a partir das 17h. O acesso é gratuito.

A apresentação será realizada na praça central do empreendimento. No mesmo dia, junto com o coral, haverá uma apresentação de dança com as mãos organizada pela professora Janna Wallerius.

De acordo com Roquelina Magnolia, presidente da associação, os membros do coral apresentarão músicas, em sua maioria, de composição própria.

“O repertório deste ano terá 90% de canções autorais. Algumas, inclusive, foram compostas juntamente com nossos integrantes na oficina de música, orientada pelo professor Fábio Shia”, afirma ela, acrescentando que as músicas trazem mensagem de paz, amor, alegria e, principalmente, de celebração pelo nascimento de Jesus Cristo.

Ela ainda destaca a parceria com o Mercadão da Bahia: “Para nós, o convite do empreendimento é de extrema importância e estamos muito animados e felizes”.

A associação

A Associação Criando Asas foi fundada em 2012, com o objetivo de incluir pessoas com deficiência nas áreas culturais e sociais, principalmente em Lauro de Freitas. Já o coral nasceu 5 anos depois.

“O coral acontece desde 2017, quando presenciamos a integrante Juju Miranda, que é uma pessoa com PC (Paralisia Cerebral), cantando tão alegremente. Foi então que resolvemos ensaiar e transformar o grupo em um coral”, explica.

Horário de funcionamento

Com acesso pela rua Maria Izabel dos Santos, próximo ao Parque Shopping da Bahia, o empreendimento funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e nos domingos e feriados, das 8h às 15h.

Já a praça de alimentação opera das 8h às 22h, de segunda a sábado, e das 8h às 18h, nos domingos e feriados. Nos finais de semana, diversas atrações musicais se apresentam gratuitamente na Varanda Gourmet.

