Coreano com camisa de cordeiro do camaleão chama atenção no Catar

Um coreano com uma camisa usada por cordeiros do Camaleão, bloco que arrasta mutidão pelo cantor Bell Marques no carnaval de Salvador, chamou a atenção em Doha, no Catar. Nas fotos, o homem aparece com uma bandeira da Coreia do Sul no pescoço.

Segundo informações do jornalista recifense, Victor Pereira, que atualmente vive sua primeira experiência de cobertura de Copa do Mundo, um amigo brasileiro do coreano jurou que a camisa se tratava de um uniforme alternativo da Seleção Brasileira.

O anfitrião, Bell Marques, e o bloco camaleão voltam a folia momesca em 2023. A atração vai desfilar no circuito Barra-Ondina, em Salvador, no domingo, segunda e terça-feira de carnaval.

O Bloco Camaleão foi lançado oficialmente em 1978 por um grupo de estudantes universitários de Salvador, seu nome foi sugerido pelo artista plástico Bel Borba, em homenagem aos camaleões que habitavam a praça do bairro da Piedade.

Seleção Brasileira nas quartas de final

A Seleção Brasileira atropelou a Coreia do Sul por 4 a 1 na tarde desta segunda-feira (5) e avançou às quartas de final da Copa do Mundo 2022. O próximo adversário do Brasil no torneio Mundial é contra a Croácia, na próxima sexta (9).

Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá anotaram os gols da vitória da Seleção Brasileira. Paik Seung-ho diminuiu para os coreanos. O time comandado por Tite apresentou, até então, a melhor atuação na Copa do Mundo até o momento. Veja um dos gols abaixo:

Um, dois, três… QUATRO! ⚽ O golaço do @LucasPaqueta97 na goleada do Brasil! 🇧🇷🔥 — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 5, 2022

