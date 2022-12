Corpo de Pedro Paulo Rangel será velado nesta quinta (22), no RJ

Foto: Lucio Luna/Divulgação

O corpo do ator Pedro Paulo Rangel será velado nesta quinta-feira (22), no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. A cerimônia será aberta ao público e acontece das 10h às 13h.

Após o velório, o corpo do artista será cremado no Cemitério da Penitência, também na capital carioca. Esta cerimônia será restrita aos familiares e amigos próximos de Pedro Paulo Rangel.

Sucesso nas novelas da Globo, o ator morreu na madrugada da quarta-feira (21). Ele estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde tratava uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar.

O ator iniciou a carreira em 1970, na novela “Super Plá” da TV Tupi, onde interpretou o personagem Aluísio da Costa. A primeira trama na Globo chegou em 1972 com “Bicho do Mato”.

Ao longo da carreira esteve em diversos sucessos da emissora carioca como “Gabriela”, “Saramandaia”, “Vale Tudo”, “A Indomada”, “Torre de Babel” e “Belíssima”. O último trabalho na Globo aconteceu em 2013, na série “O Dentista Mascarado”.

