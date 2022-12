Corpo de turista que desapareceu em Guarajuba é encontrado

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O corpo do turista de Goiás que desapareceu ao entrar no mar para tentar salvar o filho de um afogamento, em Guarajuba, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (5).

Danilo Corsinha foi encontrado por Agentes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por volta das 5h15. Ele havia desaparecido no sábaod (3).

O turista entrou no mar por volta das 18h para resgar o menino, que tem 10 anos. A criança conseguiu se salvar com a ajuda de outros banhistas, mas o turista desapareceu em seguida.

A Defesa Civil de Camaçari informou que foi chamada às 18h30, mas os salva-vidas do órgão ficam presentes nas praias até às 17h. O órgão afirmou que foi informado da situação, e deu alerta a todos os salva-vidas dos 42 km da Costa de Camaçari.

Danilo é casado há cerca de 15 anos e, além do filho de 10 anos, o casal têm uma outra filha. A família tinha o hábito de passar férias na Bahia, especificamente em Camaçari. Em anos anteriores o casal já havia estado em Guarajuba e também em Imbassaí.

