Corra pro Abraço realiza encontro sobre redução de danos

O programa Corra pro Abraço, da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, realiza no dia 20 de dezembro o I Encontro de Redução de Danos e Cuidado em Liberdade. A ação é de encerramento das atividades de 2022.

Cerca de 200 pessoas, entre beneficiárias, profissionais da rede e parceiras, são esperadas para o evento, que será das 12h às 18h30, no Teatro Gregório de Mattos, em Salvador.

Com o tema “Participação social na estratégia do Corra pro Abraço”, o encontro tem como objetivo discutir os temas norteadores da política estadual de redução de danos e da interiorização do programa prevista no edital publicado no dia 4 de novembro.

A programação contará com mesas temáticas, exposição de especialistas e dinâmicas participativas de discussão de pontos estratégicos do novo termo de referência, sobretudo no que tange aos novos equipamentos previstos: o Observatório Baiano de Políticas sobre Drogas e o Centro de Referência em Redução de Danos Maria Lúcia.

As mesas de debate terão como temas:

“O poder da informação qualificada no campo das políticas sobre drogas”

“Das ruas ao Centro de Referência: redução de danos com população em situação de rua e juventudes periféricas”.

Atividades culturais com diversas linguagens também estão na programação do Encontro. A reexibição da mostra “Por Trás de cada Olhar”, protagonizada por assistidas do Corra, marca a abertura do evento e o encerramento ficará a cargo de uma atração musical a ser confirmada.

Estão confirmados importantes nomes do debate sobre drogas e direitos humanos no Brasil, como Matuzza Sankofa, do Centro de Convivência É de Lei, Eduardo Ribeiro, da Iniciativa Negra por uma Nova Política Sobre Drogas – INNPD, e Luana Malheiro, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas – Renfa. O Movimento Nacional da População de Rua estará presente através de sua coordenadora, Sueli Oliveira.

