Corrida rústica da Festa de Bom Jesus de Penedo abre inscrição gratuita e premia vencedores

Competição distribui medalha e premiação em dinheiro para os três primeiros colocados masculino e feminino, categorias geral e atletas da cidade

Secom PMP

A corrida rústica da Festa de Bom Jesus de Penedo volta a ser incluída na programação do maior evento do calendário anual da cidade histórica, com premiação em dinheiro para os três primeiros atletas das quatro categorias que completarem o percurso de 10 km.

A competição de atletismo acontece no sábado, 07 de janeiro, com saída às 16 horas do povoado Cerquinha das Laranjas (ver mapa no link da inscrição), próximo do campo de futebol, e chegada na orla ribeirinha, em frente à Agência da Capitania dos Portos.

O percurso é o mesmo para todos os inscritos, masculino e feminino, atletas em busca da conquista por medalha e um dos lugares no pódio, com R$ 700,00 (setecentos reais) para o primeiro colocado, R$ 500,00 (quinhentos reais) para o segundo colocado e R$ 300,00 (trezentos reais) para o terceiro.

A premiação será paga para as quatro categorias: atleta masculino morador de Penedo, masculino de outras cidades, atleta feminino de Penedo e feminino de outros municípios.

A corrida rústica da Festa de Bom Jesus de Penedo é uma realização da gestão Crescendo Com Seu Povo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES) e da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

A inscrição é gratuita e exclusivamente online. Acesse o link e preencha os campos do formulário com atenção.