Corrija o erro Hulu ‘Você pode retroceder e avançar após o intervalo’ no plano pago

O Hulu é um serviço de streaming baseado na América que oferece toneladas de filmes e séries de TV para os usuários. Esta plataforma fornece conteúdo de qualidade desde 2007 e, assim, ganhou imensa popularidade.

Possui um plano premium que ajuda os usuários a transmitir conteúdo sem anúncios. Mas, alguns usuários relataram que enfrentam o “você pode retroceder e avançar rapidamente após o intervalo” mesmo tendo pago pelo plano.

Esse problema pode ser irritante e parecer inútil para gastar seu dinheiro. Portanto, é melhor consertar e evitar problemas com o plano pago do Hulu “Você pode retroceder e avançar rapidamente após o intervalo” erro.

Corrija o plano pago do Hulu “Você pode retroceder e avançar rapidamente após o intervalo”

Pode haver várias razões por trás desse problema sério, que pode ser difícil de encontrar. Mas não se preocupe; Encontrei e compartilhei algumas das maneiras mais úteis de corrigi-lo abaixo. Portanto, experimente cada um por um e verifique qual método funciona para você.

Forçar parada do aplicativo Hulu.

Se você está enfrentando o problema de avanço e retrocesso rápido do Hulu, isso pode ser devido a algumas falhas no final do aplicativo. Assim, você pode forçar a parada do aplicativo nas configurações do seu dispositivo e depois abri-lo para verificar se o problema ainda existe.

Em telefones e guias Android:

Abra as configurações do seu dispositivo e vá para Aplicativos > procure por Hulu > Forçar parada.

Na TV Android:

Inicie Configurações na sua TV > Aplicativos > Hulu > Forçar parada.

No Fire TV e Fire TV Stick:

Selecione Configurações > Aplicativos > Gerenciar aplicativos instalados > Hulu > Forçar parada.

No Roku:

No Roku, os aplicativos não são executados em segundo plano, então você só precisa fechar o aplicativo.

Pressione o botão home no controle remoto > asterisco

> Selecione Fechar.

Desligue os Comerciais

O Hulu permite que você altere as configurações comerciais; se estiver ativado, mostrará anúncios. Portanto, é melhor desligar isso e verificar se você pode retroceder e avançar após o intervalo.

Você pode seguir os passos abaixo para fazer isso:

Primeiro, inicie Configurações no seu aplicativo Hulu.

Você verá uma opção que diz “Jogador”; selecione isso.

Agora, você terá várias opções, selecione Comerciais a partir daí.

Por fim, desative a opção Comerciais.

Usar AirPlay

Como usuário do iOS, se você enfrentar problemas de streaming do Hulu, use o recurso AirPlay para transmitir sua TV. Isso ajudará você a eliminar as pausas do Hulu para assistir ao seu conteúdo favorito sem anúncios.

Do iPhone e iPad:

Primeiro, certifique-se de conectar sua Apple TV à mesma rede.

Em seguida, abra qualquer filme ou programa que deseja assistir.

Na parte superior da janela de reprodução, você verá o ícone do AirPlay; clique nisso.

Por fim, selecione sua Apple TV na lista.

Adicionar novamente o canal

Se você estiver enfrentando o problema do Hulu enquanto assiste a um canal específico, removê-lo e adicioná-lo novamente pode resolver o problema.

Primeiramente, você precisa remover o canal, e para isso, estes são os passos:

Primeiro, vá para a página My Stuff.

Sua próxima tarefa é encontrar o canal que deseja remover.

Em seguida, destaque isso e pressione o botão menos (-).

Por fim, vá para a parte inferior e selecione Remover.

Depois de remover o canal, você deve adicioná-lo novamente, então siga estas etapas:

Primeiro, navegue até a página da sua conta.

Em seguida, selecione Gerenciar canais.

Localize o canal desejado na lista e clique em Adicionar canal.

Limpe o cache do aplicativo Hulu

Alguns arquivos em cache corrompidos também podem causar o problema de avanço e retrocesso rápido no Hulu, portanto, será melhor limpar o cache do aplicativo e tentar verificar se o problema ainda existe.

Eu compartilhei as etapas abaixo, mas antes de segui-las, verifique se você já está conectado à sua conta Hulu no aplicativo.

Primeiro, vá para Configurações na sua TV ou em qualquer dispositivo de streaming.

Em seguida, selecione Aplicativos.

Agora, selecione Gerenciar aplicativo instalado.

Encontre o aplicativo Hulu na lista e selecione limpar cache e dados do aplicativo.

Atualizar aplicativo Hulu

Você deve sempre estar atualizado para a versão mais recente para eliminar bugs e, se estiver usando uma versão antiga que possa causar o Hulu, poderá retroceder após o problema de interrupção.

Para atualizar seu aplicativo para a versão mais recente:

Abra a App Store no seu dispositivo.

Em seguida, procure o aplicativo Hulu.

Se você encontrar alguma atualização lá, instale-a instantaneamente.

Atualizar Roku

O Hulu disse que os usuários do Roku enfrentam especialmente o problema “Você pode retroceder e avançar rapidamente após o intervalo”. Então, é melhor verificar o

Há uma grande possibilidade de que o firmware do Roku esteja desatualizado, causando esse problema. Também pode trazer outros problemas como lags e não ser compatível com a versão do aplicativo Hulu. Portanto, será melhor verificar se há atualizações e instalar a mais recente, se disponível.

Para fazer isso sem problemas, siga os passos abaixo:

Primeiro, navegue até a página inicial ou o menu principal do Roku.

Em seguida, selecione Configurações nas opções.

Agora, escolha Sistema.

Em seguida, selecione Atualização do sistema.

Agora, escolha Verificar agora.

Ele pedirá sua confirmação; Clique OK.

Se houver novas atualizações disponíveis, elas serão instaladas automaticamente.

Entre em contato com o suporte

Se algum dos métodos acima não funcionar para você, a última opção é entrar em contato com a equipe de suporte. Você pode entrar em contato com o suporte do Hulu primeiro visitando https://help.hulu.com/s/

e clicando no botão Fale Conosco. Como mencionado anteriormente, a maioria dos usuários do Roku enfrenta o problema; você também pode entrar em contato com o suporte do Roku por meio de sua plataforma da web.

https://support.roku.com/

Você também pode entrar em contato com ambos usando plataformas de mídia social e expressar sua preocupação por lá para consertar isso.

Conclusão Estas foram algumas maneiras de corrigir o plano pago do Hulu “Você pode retroceder e avançar rapidamente após o intervalo”

questão. Espero que você tenha eliminado o problema com sucesso. Se você ainda tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para deixar nos comentários.