Cortejo Afro convida Melly e Aline Rosa na próxima segunda-feira

Foto: Vitor Santos/Divulgação

A banda Cortejo Afro dá continuidade à temporada de ensaios na próxima segunda-feira (26), e convida as cantoras Melly e Aline Rosa. A apresentação será no Largo da Tieta – Pelourinho, e começa às 21h. Os ingressos antecipados, que custam a partir de R$ 40, estão disponíveis nos sites Bilheteria Digital e San Folia.

O Cortejo Afro promete trazer no repertório composições da banda como Ageumbó, Meu Barco Vai e Eu Sou Preto, já consagradas pelo público, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva, para fazer o público cantar, dançar e se divertir.

Este projeto é uma realização da Entidade Cultural Cortejo Afro em parceria com o Grupo San Sebastian, e conta com apoio do Pro-Cultura e Clube Correio.

Cortejo Afro

Às margens da Bacia do Cobre, no Parque São Bartolomeu, em Salvador-BA, nasce a Entidade Cultural Cortejo Afro, em 2 de julho de 1998. Sua origem dentro dos limites de um terreiro de candomblé, o Ilê Axé Oyá, sob a inspiração e orientação espiritual da Yalorixá Anizia da Rocha Pitta, Mãe Santinha, atesta toda a sua identidade, autenticidade e força.

A banda e o bloco foram idealizados pelo artista plástico Alberto Pitta que, há mais de 40 anos, desenvolve trabalhos ligados à estética e cultura africana. A entidade, envolvida com esta proposta, desenvolve trabalhos sociais junto à sua comunidade durante o ano inteiro.

Serviço

Ensaio do Cortejo Afro

Convidadas: Alinne Rosa e Melly

Alinne Rosa e Melly Quando: segunda-feira, 26/12/2022

segunda-feira, 26/12/2022 Abertura: 19h – DJ Bela Dantas

19h – DJ Bela Dantas Show: 21h

21h Onde: Largo da Tieta – Pelourinho

Largo da Tieta – Pelourinho Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$40,00 (meia entrada)

R$ 80,00 (inteira) e R$40,00 (meia entrada) Vendas: Sites Bilheteria Digital e San Folia; e no local, no dia do evento

