Cortejo Afro realiza primeira edição do ensaio de 2023 na segunda

Foto: Divulgação

A banda Cortejo Afro inicia o ano de 2023 com show. O grupo dá continuidade a temporada de ensaios, e na segunda-feira (2), recebe o público para mais uma edição da festa no Largo da Tieta, Pelourinho.

Para o reencontro com o público em um novo ciclo, a banda promete apresentar no repertório composições da banda como ‘Ageumbó’, ‘Meu Barco Vai’ e ‘Eu Sou Preto’, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva.

Além do show do Cortejo, o público poderá curtir o DJ Yan Couto.

O show inicia às 21h, e ingressos antecipados estão disponíveis no site Bilheteria Digital, e custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Os portões do espaço serão abertos às 19h

SERVIÇO

Ensaio do Cortejo Afro

Quando? Segunda-feira (2), a partir das 19h

Onde? Largo da Tieta, Pelourinho

Quanto? R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada); Ingressos no site Bilheteria Digital; e no local, no dia do evento.

