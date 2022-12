Cozinha Show do 16º Tempero no Forte faz homenagem a Copa

Foto: Divulgação

É na vibe da Copa do Mundo 2022 que a Cozinha Show do Festival de Cultura e Gastronomia Tempero no Forte será realizado nos dias 9 e 10 de dezembro. À beira mar e de forma gratuita, o evento reúne diversos chefes da gastronomia nacional.

O tema escolhido se chama “O Brasil e o Mundo” e os pratos serão apresentados em um ambiente especial, patrocinado pela marca Electrolux. As inscrições são limitadas e ficam disponíveis até 1h antes de cada aula. O cadastro é feito no Sympla. Confira abaixo a programação completa:

Sexta-feira, 9 de dezembro

Na sexta-feira, dia 9, quem abre a maratona de aulas da Cozinha Show, é o chef João Victor Gomes (SENAC-BA) – pós-graduado pelo SENAC SP. Sua aula será das 16h30 às 17h20 e é pautada nos “Sabores da América Latina”. Ele vai trazer a receita Taco de milho com salada coleslaw, maionese de coentro com camarão picante e molho pico de galo.

Na sequência, das 17h40 às 18h30, a chef, cozinheira e comunicadora baiana Lili Almeida, convidada da Electrolux, vai pilotar a aula ‘Bahia, África e Brasil’. Lili ensinará o prato “Cuscuz baiano”.

Foto: Divulgação

Encerrando o primeiro dia de aulas, o chef Caco Marinho (Instituto Ori /BA) falará sobre “Segurança e Soberania Alimentar – Movimento Slow Food”. Para os amantes da gastronomia, o chef preparará o Milho Crioulo e Cogumelos, uma celebração ao México.

Sábado, 10 de dezembro

A criançada vai colocar a mão na massa. No sábado, das 15h às 15h50, o chef Freddy Miranda (Tivoli Ecoresort Praia do Forte) vai propor uma “Oficina de Brigadeiros com tema de Futebol”. Os pequenos irão aprender a receita completa do Brigadeiros Campeões.

Em seguida, outro chef do Tivoli se apresenta. George Marques explanará sua aula “Do Brasil a Portugal”, das 16h10 às 17h. A receita será Envoltini de Bacalhau confitado, Creme de Cará trufado e Caviar de Sagu com Maracujá. Já a chef baiana Solange Borges, dona de uma culinária afro-baiana afetiva artesanal e do espaço Culinária de Terreiro, na zona rural de Camaçari, traz como tema “Culinária Afro-Baiana Afetiva – Conexão Gana x Brasil x Bahia” e prato Efó de Taioba, das 17h20 às 18h.

A chef paulista Leila Mohamed Youssef, que é autora do livro ‘Líbano – impressões e culinária que dedica’, vai ensinar dicas e técnicas da “Gastronomia Árabe”, das 18h20 às 19h, preparando Falafel e Salada Fatuch.

Fechando a programação, a chef veterana do evento Morena Leite (BA/SP). Ela é dona de uma linha gastronômica contemporânea e homenageará o Brasil, através do tema “Meu Brasil Brasileiro”. A receita Guaiuba com escamas de banana da terra e pirão de caranguejo será apresentada das 19h20 às 20h.

Foto: Divulgação

Leia mais sobre Gastronomia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.