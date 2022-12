CPF CANCELADO: por que isso acontece e como resolver?

A princípio, ter o seu CPF cancelado é motivo de preocupação para o cidadão brasileiro. Isso porque esse documento é o responsável pelo acesso a diferentes direitos no Brasil, bem como deveres. De tal forma que abaixo, você confere por quais motivos um CPF pode ser cancelado.

Assim sendo, o Notícias Concursos, na matéria desta segunda-feira (19) te ensinará a descobrir qual a atual situação do seu CPF. Com efeito, esse registro é fundamental para toda a sua vida financeira. Então, se prepare, pois, a seguir, você descobrirá como resolver o seu CPF cancelado.

Descubra qual a atual situação cadastral do seu CPF

A saber, CPF é a sigla para o Cadastro de Pessoas Físicas. Assim, este número de identificação é o responsável pelo registro dos cidadãos no Imposto de Renda. Logo, a situação de seu CPF é a responsável por barrar o seu acesso até na hora de abrir uma conta bancária.

Antes de mais nada, é importante que você saiba como consultar a atual situação do seu CPF. Ele pode ter sido cancelado no sistema do Imposto de Renda, ou apenas sofrido uma suspensão devido a informações incorretas. Para tanto, será necessário acessar a plataforma virtual da Receita Federal.

Ademais, um CPF cancelado pode ser resultado de 3 motivos principais. Assim, o CPF tem o seu cancelamento feito por roubo ou perda de documento, bem como por uma ordem administrativa ou judicial. Além destes motivos, um CPF também é cancelado se o sistema registra 2 pessoas com o mesmo número de identificação.

Veja como resolver o seu CPF cancelado

O CPF passará a ser o único número para identificar o cidadão pelos serviços públicos. Logo, agora é a hora não apenas para você verificar a sua atual situação cadastral, como também para deixar o seu CPF regular no sistema da Receita Federal.

Assim, no ano de 2023, é importante que você deixe o seu CPF em uma situação regular. Logo, na plataforma on-line da Receita Federal, você pode descobrir se o seu cadastro está regular, suspenso ou se está cancelado. Com efeito, para resolver o seu CPF cancelado, você deve marcar um atendimento em uma agência física da Receita Federal.