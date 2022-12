CPF: Como EMITIR segunda via? Confira o PASSO A PASSO

O CPF (Cadastro Nacional de Pessoa Física) é o documento mais importante de todo cidadão brasileiro. É através dele que uma pessoa obtém o reconhecimento de cidadão do Brasil e pode ter acesso a todos os serviços do país.

Mas o que fazer quando você perder o documento? Nesses casos, você consegue emitir a segunda via de forma muito fácil e rápida. E o melhor é que você nem precisa sair de casa para solicitar o seu documento!

Ficou curioso? Então confira a nossa matéria na íntegra e veja o passo a passo de completo de como emitir a segunda via do seu CPF.

Como emitir a segunda via do CPF?

A emissão do CPF é realizada pela Receita Federal desde o ano de 2010, que emite o cartão físico para a população do Brasil. No entanto, o Cadastro da Pessoa Física também fica registrado no sistema da Receita Federal.

Dessa forma, um dos serviços disponíveis no formato online é a reimpressão do registro por parte do cidadão, que pode reemitir o documento quantas vezes forem necessárias.

Para isso, você precisará apenas de um celular com acesso à internet ou mesmo acessar a web por um computador. A seguir, confira o passo a passo completo para emitir a segunda vida do seu documento.

Passo a passo para emitir o CPF online

Realizar a emissão do CPF online é um processo rápido e fácil. Além disso, qualquer pessoa pode ter acesso e consegue fazer facilmente. Confira o passo a passo:

Em primeiro lugar, você irá precisar acessar a página de inscrição da Receita Federal, pela internet; Em seguida, você deve escolher a opção que representa a sua situação atual: cidadão brasileiro residente no país, cidadão estrangeiro ou cidadão brasileiro residente em outro país; Depois, você irá precisar preencher os campos da página com as suas informações pessoais como nome, data de nascimento, nome da mãe, naturalidade, entre outras. A seguir, confira se as informações estão corretas clique na opção “Enviar”.

Após seguir os passos acima e enviar a solicitação, você deve aguardar a aprovação. Se for aprovado, o site irá emitir um protocolo de atendimento. Assim, você terá um agendamento de atendimento em uma das unidades da Receita Federal do Brasil.

Dessa forma, deverá comparecer a uma das unidades no horário agendado com os documentos solicitados. Vale ressaltar que são aceitos apenas os documentos originais ou cópias autenticadas. Após o atendimento presencial, você poderá acompanhar o pedido da segunda via do seu CPF de forma online, no site da Receita Federal.

Sistema não funciona, o que fazer?

Caso o sistema se encontre com instabilidades e você não consiga concluir o acesso de forma online, é possível obter o atendimento em uma das unidades conveniadas à Receita Federal. Confira quais são elas:

Para obter o serviço em uma dessas unidades conveniadas, poderá ser cobrada uma pequena taxa referente ao serviço prestado.

Além disso, também é necessário portar alguns documentos pessoais. Veja a lista:

Documento de identificação com foto;

Certidão de nascimento ou de casamento, caso o documento com foto não tenha informações sobre filiação, data de nascimento e naturalidade;

Título de eleitor para pessoas entre 18 e 70 anos;

Documento oficial com foto do responsável legal, para pessoas de até 17 anos.