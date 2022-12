CPFL Energia abre 20 vagas de emprego pelo país

A CPFL Energia tem mais de 100 anos de história no setor elétrico, atuando nas áreas de serviços, distribuição, comercialização, geração e transmissão. Desde janeiro de 2017, o Grupo faz parte da estatal chinesa State Grid, a terceira maior organização empresarial e maior empresa de energia do mundo, atendendo 88% do território da China e operando em Hong Kong, Itália, Filipinas, Austrália e Portugal.

CPFL Energia tem novas oportunidades de trabalho no Brasil

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas do mercado de distribuição, com mais de 9,9 milhões de clientes em 687 municípios do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em termos de vendas, é uma das líderes do mercado livre com 4% de market share. É líder entre as comercializadoras na venda de energia incentivada a consumidores livres. Em termos de produção de energia, é o terceiro maior agente privado do país, com uma capacidade instalada de 4.305 MW no final de setembro de 2020. O seu portfólio de produtos é baseado em fontes limpas e renováveis ??de energia, como grandes hidrelétricas, eólicas, termelétricas a biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCH) e solares.

Tec. de O&m Pleno;

Médico do Trabalho;

Anl. de Projetos de Mobilidade e Frota;

Eletricista de Linhas de Transmissão;

Anl. de Serviços de Leitura e Entrega de Contas;

Tec. de Subtransmissão;

Eletricista de Linha Morta;

Tec. de Segurança do Trabalho Sênior.

Como se candidatar

Para participar do processo de seleção dos candidatos para as vagas ofertadas pela empresa CPFL Energia é preciso visitar o site 123 empregos. Após acessá-lo, encontre a função desejada e, depois de ler todos os requisitos para se certificar de que a sua formação e experiencia profissional estão de acordo, faça o seu cadastro no sistema.

