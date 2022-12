CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER: boas taxas de juros e mais vantagens; confira

Qual banco tem a menor taxa de juros para consignado do mercado brasileiro? A resposta para essa pergunta hoje é: o crédito consignado Santander. Após pesquisa nos sites de algumas instituições que oferecem essa modalidade de crédito, o banco privado foi o que apresentou a menor taxa, a partir de 1,10% ao mês.

Cabe aqui ressaltar que estamos falando do recurso oferecido propriamente pela instituição, e não de seu “braço”, a empresa Olé Consignado. A parceira também possui uma das taxas de juros menores do mercado, mas nada comparado ao banco espanhol. Ademais, é importante lembrar que o Santander possui uma nota de 7.0 no site Reclame Aqui, uma nota considerada boa. Confira na matéria desta quarta-feira (21) do Notícias Concursos, como o crédito consignado Santander funciona.

Banco com a menor taxa de juros? Crédito consignado Santander se destaca

Agora que já se sabe qual banco tem a menor taxa de juros para empréstimo consignado, é importante entender como a modalidade funciona. Para solicitar o empréstimo consignado do Santander, pode-se concorrer a uma das agências físicas do banco, aos escritórios de correspondentes, aplicativo, internet banking ou central de atendimento.

As condições de contratação do crédito pode ter uma variação segundo cada empresa, órgão público ou privado. Aliás, para estar apto a solicitar o recurso é necessário que a empresa privada ou órgão público no qual se trabalha, tenha uma parceria com o referido banco.

O pagamento das parcelas é realizado por meio de débito diretamente da folha de pagamento ou holerite. Ele é sujeito à análise de crédito e à existência de margem consignável, além de outras eventuais condições existentes no momento da contratação do empréstimo.

Quais são os benefícios e as limitações desse empréstimo?

Essa linha de crédito consignado oferecida pelo banco Santander possui uma série de benefícios para os seus respectivos clientes. Os benefícios são os seguintes:

Possui as menores taxas de juros em comparação a outros empréstimos oferecidos por ela e por outras instituições financeiras no mercado;

Os prazos para pagamento são mais longos. De fato, o prazo para pagamento é de até 120 meses para servidores públicos, 84 meses para beneficiários do INSS e de até 72 meses para funcionários de empresas da iniciativa privada;

Parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento;

Não existe a incidência de cobrança de tarifas;

Contratação pode ser feita por diferentes meios (agências físicas, caixas eletrônicos, Internet, aplicativo ou central de atendimento).

Uma limitação óbvia desse crédito é que o público atendido por ele é mais restrito, mais reduzido. O recurso apenas pode ser solicitado por aposentados e pensionistas do INSS, por servidores públicos de todas as esferas (municipal, estadual e federal) e para trabalhadores de empresas privadas que possuam convênio com o banco.

No mais, vale a ressalva de que é preciso usar o crédito de forma inteligente. Antes de efetivar a contratação do crédito consignado Santander, averiguar se as condições financeiras suportam o pagamento das parcelas, é essencial.