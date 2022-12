CRÉDITO DO MERCADO LIVRE: compradores e vendedores podem aproveitar o crédito

O famoso site de compras Mercado Livre também oferece aos seus usuários uma linha de crédito. Com efeito, o empréstimo do Mercado Livre é um diferenciado produto oferecido pela plataforma, a fim de auxiliar o seu público consumidor e fidelizá-lo ainda mais.

Esse empréstimo é oferecido tanto às pessoas que são vendedores na plataforma, quanto às pessoas que são compradores. Os critérios para definir quem estará apto nessas duas categorias varia um pouco. Então, confira na matéria desta quarta-feira (21) do Notícias Concursos, como funciona essa linha diferenciada do empréstimo do Mercado Livre.

Como funciona o empréstimo do Mercado Livre?

Conforme citado anteriormente, o empréstimo do Mercado Livre funciona de forma ligeiramente distinta para compradores e vendedores. Em outras palavras, no caso dos compradores, para ter direito a obter esse crédito, é, obviamente, necessário ter um cadastro na plataforma e ser um comprador.

Aliás, esse crédito é concedido por meio da plataforma financeira deles, o Mercado Pago. A taxa de juros cobrada costuma ser menor do que a observada em uma parcela considerável do mercado. Antes de ser sido implementado aqui no Brasil, este mesmo produto financeiro foi bem-sucedido em sua implementação no México e Argentina.

Esse empréstimo é concedido de duas formas diferentes: a primeira é na forma de uma espécie de crédito para compra. Dito de outra forma, quando um usuário comprará algo no site, na hora de selecionar a forma de pagamento, ele deve assinalar a opção Mercado Crédito.

Vale lembrar que a compra precisa ter um valor mínimo que a compra precisa ter para que se possa usar o Mercado Crédito como opção de pagamento. Posteriormente, esse valor usado na compra deve ser pago por meio de boleto.

Agora, a segunda forma na qual esse crédito é concedido é na forma de empréstimo propriamente falando. Há um limite pré-aprovado concedido pelo Mercado Crédito. Para solicitá-lo, basta acessar a seção “Minha Conta” e em seguida selecionar a opção “Mercado Crédito”.

Logo depois, dentro da seção Mercado Crédito, mais abaixo, deve se clicar na opção “Pegue um empréstimo pessoal”. Feito isso, é só informar o valor desejado (respeitando-se o limite pré-aprovado) e a quantidade de parcelas. Obviamente que quanto maior a quantidade de parcelas, maiores serão os juros cobrados.

O valor será então liberado na conta do Mercado Pago. A partir disso, caso o usuário queira, basta transferir da conta do Mercado Pago para a sua conta bancária.

Como obter esse empréstimo? Quais as vantagens e desvantagens?

Para obter esse empréstimo do Mercado Livre enquanto comprador, ele deverá ser um usuário assíduo da plataforma. Ou seja, deve frequentemente comprar produtos no site em questão. No decorrer do tempo, eles analisam seu perfil e, tendo em fala que você compra bastante no site, eles liberam a opção de empréstimo/crédito no Mercado Crédito.

As parcelas do empréstimo em si, podem ser pagas por meio de boleto ou do saldo na conta do Mercado Pago (uma espécie de conta digital, na qual se pode adicionar dinheiro e pagar contas). Conforme o usuário paga as parcelas em dia, o valor do limite pré-aprovado vai aumentando.

Uma das vantagens do empréstimo do Mercado Livre é que ele é desprovido de maiores burocracias. De fato, basta ser usuário e ter uma conta no Mercado Pago. Além disso, o valor é liberado na mesma hora na conta do Mercado Pago, quando solicitado. A desvantagem é que somente usuários mais assíduos da plataforma é que normalmente tem essa opção disponibilizada.