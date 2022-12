A CredPago iniciou suas atividades em 2016 e possui o intuito de desburocratizar o mercado imobiliário. A empresa sonha grande e procura oferecer a melhor solução para as pessoas e as imobiliárias através de suas tecnologias de ponta. Neste momento a companhia anunciou oportunidades de trabalho imperdíveis. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais para trabalhar.

CredPago abre vagas de emprego no sul do país

Através de suas inovações, a CredPago desenvolveu uma solução para substituir o fiador e a caução para locação de imóveis, tornando a experiência de seus clientes muito mais fácil e tranquila . A companhia é pioneira nesse segmento no mercado brasileiro e busca crescer e se desenvolver cada dia mais.

Hoje a companhia está contratando pessoas para a formação de uma nova equipe talentosa, com o intuito de transformar e inovar suas operações. Confira a seguir as vagas disponíveis e os locais de atuação.

Analista de Inadimplência – Curitiba/PR;

Cientista de Dados Sênior – Remoto e Curitiba;

Assistente de Atendimento – Paraná;

Desenvolvedor PHP – Remoto e Joinville;

Assistente Comercial – Curitiba/PR;

Product Designer – Remoto e Curitiba/PR.

Veja também: Globo abre vagas de emprego remoto e pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, os interessados devem acessar o 123 empregos. No site estão disponíveis todas as informações referente às vagas e as instruções para o cadastramento de um currículo atualizado para a empresa analisar. A companhia prioriza a contratação de profissionais responsáveis e dedicados em caminhar lado a lado da mesma.

Participe dos principais processos seletivos e recrutamento de grandes empresas através das atualizações diárias de vagas de emprego do Notícias Concursos.