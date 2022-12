Croácia vence Marrocos e fica com o terceiro lugar da Copa

Foto: Divulgação / Fifa

Em uma disputa de terceiro lugar animada, a venceu o Marrocos neste sábado (17) na Copa do Mundo do Catar. A vitória foi bastante comemorada pelos croatas, que eliminaram o Brasil nas quartas de final e caíram para Argentina nas semi. Do outro lado, o Marrocos, que fez campanha histórica, saiu insatisfeito com a arbitragem.

A Croácia abriu o placar logo no começo da partida, aos 6 minutos, após cobrança de falta. O zagueiro Gvardiol apareceu de cabeça para marcar o seu primeiro gol na Copa do Mundo. No entanto, 2 minutos depois, o Marrocos empatou também de cabeça, com Achraf Dari.

A seleção europeia voltou a ficar à frente no placar com um golaço de Orsic. A partida marcou uma provável despedida de Modric, craque da Croácia que já foi eleito melhor jogador do mundo.

Campanhas

Croácia e Marrocos faziam parte do Grupo F da Copa do Mundo, juntamente com a então favorita Bélgica e o Canadá. Os africanos surpreenderam e passaram em primeiro no grupo.

Na primeira fase, as duas seleções empataram em 0 a 0, no primeiro jogo. Nas oitavas, a Croácia venceu o Japão nos pênaltis, enquanto o Marrocos superou a favorita Espanha, também nos pênaltis.

Nas quartas de final, os croatas derrotaram o Brasil nos pênaltis e os marroquinos passaram por Portugal, ao vencer por 1×0.

Croácia e Marrocos caíram nas semifinais para Argentina e França, respectivamente.

