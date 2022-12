Cruzeiro que atracou em Salvador tem piscina com borda infinita

Foto: Divulgação

O MSC Seashore, maior e mais tecnológico cruzeiro a navegar por águas brasileiras atracou no Porto de Salvador, nesta terça-feira (6). A embarcação tem 339 metros de comprimento, 41 metros de largura e 169,4 mil toneladas.

O hóspede tem a disposição piscina de borda infinita, com uma vista para o oceano; um spa; bem como um Yacht Club, que tem quase 3.000 m², ocupa quatro andares do navio e conta ainda com um solário maior e uma hidromassagem.

A decoração do MSC Seashore é inspirada em Nova York. Por isso, diversas áreas do navio levam nomes de atrativos da cidade norte-americana, a exemplo do espaço de compras e entretenimento que foi nomeado de Times Square.

Além disso, há também uma réplica de três metros da Estátua da Liberdade, que fica localizada no cassino do cruzeiro.

O cruzeiro conta com 11 restauratesn, sendo quatro principais, incluindo um que é dedicado aos hóspedes Aurea, que serve especialidades mediterrâneas e internacionais, o restaurante Yacht Club, um buffet de 1.169 lugares – e cinco especializados que oferecem pratos de frutos do mar, tacos e sushi, além de 20 bares de especialidades diferentes.

A piscina de borda infinita está localizada no 8º andar. Além dessa, o navio conta ainda com uma piscina principal, nomeada de Long Island Pool. Ela tem duas profundidades diferentes para que os hóspedes possam optar por nadar ou simplesmente relaxar na água.

A área da Long Island Pool inclui uma fonte de água de 360º no centro da piscina. Ele está conectado ao parque aquático, que tem como tema “Enseada dos Piratas”, para criar uma extensa área de água.

