Os cuidados com a saúde mental durante as férias podem ajudá-lo a manter o bem-estar e, de quebra, a aproveitar ainda mais os momentos de diversão e descanso. Por isso, neste texto nós reunimos algumas considerações que podem ser úteis para você, visando oferecer algumas dicas que contribuem para os cuidados com a saúde mental nos momentos de pausa. Veja a seguir.

Cuidados com a saúde mental nas férias

Os cuidados com a saúde mental durante as férias são extremamente importantes e podem fazer toda a diferença na hora de promover mais bem-estar e disposição no retorno ao trabalho e aos estudos.

Afinal, é neste momento que podemos recarregar as energias, fazer novas metas para o futuro e nos conectarmos com aqueles que amamos. Veja, a seguir, algumas dicas que podem ajudá-lo a ter férias positivas:

1. Procure se desconectar do trabalho e dos estudos

Sabemos que nem sempre é fácil deixar os estudos e o trabalho em stand-by, especialmente quando eles ocupam uma carga horária expressiva do nosso dia. No entanto, durante as férias é muito importante que esse “desligamento” ocorra. Afinal, o nosso cérebro precisa desses momentos de descanso e de pausa para manter-se saudável e “funcionando” adequadamente.

2. Faça atividades que você ama e que geram prazer e bem-estar

Sabe aqueles hobbies que, às vezes, são deixados de lado por falta de tempo? Procure priorizá-los nas suas férias. Eles poderão ajudar na hora de se sentir mais motivado e feliz.

Portanto, separe blocos de tempo para praticar aquelas atividades que trazem alegria, satisfação e bem-estar para você. Afinal, as férias foram feitas para serem bem aproveitadas, concorda?

3. Conecte-se com quem você ama

Aquelas pessoas que são importantes para você, mas que por algum motivo não estão sempre por perto, podem ser visitadas e conectadas neste momento. Fortalecer o laço com familiares e amigos, durante os momentos de lazer das férias, é uma forma de se sentir parte de uma comunidade, o que aumenta a autoestima e nos ajuda a enfrentar as situações difíceis da vida.

4. Pratique exercícios e cuide da alimentação

Ter bons hábitos, durante todo o ano, é primordial – e nas férias não é diferente. Por isso, quando pensar nos cuidados com a saúde mental durante as férias, considere ter uma rotina de exercícios físicos e cuidado para não exagerar na alimentação pobre em nutrientes. Isto é, evite consumir alimentos que fazem mal à saúde, mantendo o equilíbrio e nutrindo-se com frutas, verduras e legumes.

Isso porque a saúde do nosso corpo está intimamente relacionada à nossa saúde mental.

5. Não se sinta obrigado a se manter por perto de quem você não gosta

Se você tem parentes ou colegas que o visitam apenas durante as férias, mas que, por algum motivo, são tóxicos e não fazem bem a você, não se sinta obrigado a recebê-los. Não é porque uma pessoa é nossa parente que devemos aceitar as suas ofensas e seus comportamentos tóxicos.

Priorize a sua saúde mental nessas férias e cuide de você! Pois quem estará contigo durante todo o ano, e em absolutamente todos os momentos, novamente, será a sua companhia. 😉