Dado Dolabella se declara para Wanessa: ‘Agradeço ao destino’

Foto: Reprodução / Instagram

Dado Dolabella fez uma declaração de amor para Wanessa Camargo, ao parabenizá-la pelos 40 anos. Os dois, que namoraram nos anos 2000, voltaram a se relacionar após o anúncio do fim do casamento de 17 anos da cantora com o empresário Marcos Buaiz, em maio deste ano.

“Vivendo, cada dia mais, com ela, dona do coração mais puro e generoso, exatamente do tamanho dos seus talentos! Que além de cantar, pra quem não sabe, vão muito além: é a mãe mais apaixonada e presente que já vi, animadora de festa, viagens, feiras e até nos perrengues ela tá colocando pra cima, praticamente PHD em psicanálise, detetive investigadora profissional com habilidades intergalácticas, dotada de intuição digna de uma vidente, mega organizada e prática, amiga das amigas e dos amigos até debaixo d’água presa em uma âncora, humorista, confidente, conhecimentos astrológicos, espirituais, fisiológicos, agora também veganos, tem a capacidade com seu jeitinho mais fofo do universo de unir até dois países em guerra, e mais um monte de predicados que não caberia aqui… “, escreveu o ator.

O ator agradeceu por ter reencontrado Wanessa. “O aniversário é seu, mas sempre quem ganha presente é quem tem sua presença. Agradeço ao destino por trazer você de volta. Me sinto o homem mais sortudo do mundo. Que seu novo ciclo seja que nem você. Te amo.”

O novo casal foi visto junto pela primeira vez em julho, durante um retiro espiritual na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Dado e Wanessa ficaram juntos de 2000 a 2004 e ele chegou a participar de dois clipes dela, das músicas “O amor não deixa” e “Apaixonada por você”.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.