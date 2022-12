Daniel Alves se tornará atleta mais velho do Brasil em Copas

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Daniel Alves será titular da seleção brasileira na sexta-feira (2), na partida contra Camarões, na Copa do Mundo do Catar. Ao entrar em campo, às 16h, o baiano de Juazeiro se tornará o jogador mais velho a defender o Brasil na história das Copas do Mundo. O lateral direito completou 39 anos em 6 de maio.

Ele já é dono do recorde de brasileiro mais velho a ir para uma Copa do Mundo. Agora, será o mais velho a entrar em campo, já que nas duas primeiras partidas da seleção ele ficou no banco de reservas.

Daniel terá chance no time titular porque Tite decidiu poupar os 11 jogadores que estão começando as partidas, uma vez que o Brasil já está classificado para as oitavas de final.

Tiago Silva, titular absoluto no time de Tite, é o segundo mais velho, com 38 anos. O zagueiro e o lateral superam Djalma Santos e Nilton Santos, bicampeões mundiais pelo Brasil em 1958 e 1962. Djalma tinha 37 anos quando disputou a Copa de 1966 e Nilton Santos tinha a mesma idade quando jogou o Mundial de 1962.

