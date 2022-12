Danilo matou o pai de Clarice em ‘Cara e Coragem’? Saiba tudo sobre mistério

Foto: Reprodução/TV Globo

Um dos grandes mistérios de “Cara e Coragem”, novela das sete da TV Globo, vai chegar ao fim no capítulo desta sexta-feira (23), na reta final da trama.

O pai de Clarice (Taís Araújo) e Leo (Ícaro Silva) não tirou a própria vida como pensavam desde o início da novela, mas foi assassinado a mando de Danilo (Ricardo Pereira).

O próprio vilão será o responsável por abrir o jogo sobre a morte do pai dos empresários. Tudo começará após o comparsa Berimbau, que foi contratado para incriminar Gustavo (Marcelo Valle) voltar para pedir ajuda para Danilo.

O vilão resolverá abrigar o capanga no próprio barco e é nesse momento que a verdade virá à tona para quem acompanha a novela. “No barco onde tramamos a morte de Roberto Gusmão”, soltará o bandido.

Enquanto apenas o público possui conhecimento de quem foi o real assassino do empresário, Clarice estará cada vez mais perto de descobrir a verdade sobre a morte do pai.

Martha (Claudia Di Moura) vai lembrar de uma conversa com o marido e contará tudo para a filha. “Encontrei com o Danilo nessa última viagem e ele me fez uma pergunta que não gostei. Se eu não me envergonhava em conduzir uma empresa que começou com a história de uma trapaça”, dirá.

A partir daí começaram as desconfianças de que o homem está por trás de todos os podres que aconteceram com a família, incluindo a morte do patriarca.

