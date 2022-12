Data de lançamento e trailer de Dead By Daylight 2 2023 para PS4, PS5, Xbox, PC

O Canadian Game Studio Behavior Interaction lançou o Day by Daylight em 2016 para PC e, em poucos dias, começou a se popularizar. Mais tarde, após o sucesso do jogo no PC, ele foi lançado para consoles de jogos e também foi apreciado por lá.

Este jogo de terror online é um jogo multiplayer onde cinco jogadores participam de uma partida. Um jogador se torna o assassino selvagem e os outros quatro devem sobreviver. O assassino sempre tenta pegar os outros jogadores e sacrificá-los para uma força maligna. Os outros quatro tentam consertar o gerador para consertar os portões de saída. Com esta história e conceito cativantes, o jogo também incluiu diferentes personagens de outros jogos populares que tornam este jogo mais interessante.

A primeira parte foi um enorme sucesso, atraindo mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo. Portanto, aqueles que jogaram o jogo estão curiosos sobre a data de lançamento de Dead by Daylight 2. Se você é um deles, continue lendo o post, que tentaremos saber a data e sua disponibilidade em diferentes plataformas.

Dead by Daylight 2 é um dos jogos mais desejados pelos fãs desta franquia. Os gráficos atraentes e a jogabilidade única do primeiro jogo criaram um burburinho sobre o segundo.

Os desenvolvedores atualizaram continuamente o primeiro título com recursos mais recentes para tornar o jogo mais envolvente e livre de bugs. Como resultado, os usuários adoraram jogar e ficaram viciados em sua jogabilidade. Então, é normal ter mania de jogar o próximo título dessa franquia.

Mas você deve saber que não há atualizações dos desenvolvedores do jogo sobre seu lançamento. No entanto, uma janela de lançamento no site oficial do jogo sugere que Dead by Daylight 2 pode ser lançado entre 2023 e 2024.

Então, por enquanto, podemos apenas esperar até que seja lançado ou algumas atualizações oficiais dos desenvolvedores.

Você também pode querer saber sua disponibilidade em consoles de jogos e PCs. Então, vamos olhar para isso e tentar ter uma ideia.

Para PlayStation

A versão anterior do jogo estava disponível para usuários do PlayStation. Portanto, há uma grande chance de que os desenvolvedores tentem disponibilizar Dead by Daylight 2 também.

No entanto, este jogo pode não estar disponível para as versões mais antigas do PlayStation, mas certamente estará para PS4 e PS5.

Mas não há garantias sobre isso, pois o jogo não foi lançado e não há notícias disponíveis em nenhuma revista. Portanto, podemos apenas fazer suposições sobre sua disponibilidade nos consoles.

Para Xbox

O mesmo caso é para o Xbox, também, como os consoles PlayStation. A primeira versão foi um grande sucesso também no Xbox, e espera-se que os desenvolvedores não percam nenhuma chance de lançar o jogo para a plataforma.

Mas, por enquanto, nada está claro, pois não recebemos nenhuma notícia ou atualização dos desenvolvedores sobre seu lançamento e também sobre sua disponibilidade nos consoles Xbox.

Para computador

Muitos usuários gostam de jogar em seus PCs, então você encontrará apenas alguns jogos indisponíveis para PC.

Dead by Daylight estava disponível para PC, e os desenvolvedores certamente tentarão disponibilizar a segunda versão para PC também.

Como ainda não foi lançado e não tem disponibilidade confirmada, podemos apenas supor. Mas há uma grande chance de que este jogo esteja disponível para PC.

Para nintendo switch

Os usuários do console Nintendo Switch acharam impressionante, pois quase todos os jogos populares estão disponíveis aqui.

Dead by Daylight também estava disponível para Nintendo Switch. Portanto, esperamos que a segunda parte também esteja disponível para os usuários.

Se algum desenvolvedor atualizar algo sobre a data de lançamento ou disponibilidade de Dead by Daylight 2, podemos ter certeza. Mas, por enquanto, você só pode esperar seu lançamento no Nintendo Switch.

Requisitos de sistema prováveis ​​para Dead by Daylight 2

Não posso dizer exatamente os requisitos de sistema para este jogo, pois ainda não foi lançado e nenhuma informação está disponível. Mas, tendo em mente os requisitos da primeira parte, posso adivinhar com certeza o que você precisará para jogar.

Esses são os requisitos mínimos que você deve ter, e quanto mais essas coisas melhoram, mais a jogabilidade fica melhor.

Sistema operacional: Windows 10 e Windows 11

BATER : 8GB

Processador: Intel Core i3-4170 ou AMD FX-8120

Gráficos: GeForce GTX 460 1GB ou AMD HD 6850

Armazenar: 40 GB de espaço livre

Além desses requisitos de sistema, você também deve ter uma conexão de internet de alta velocidade para não enfrentar nenhum atraso de rede no jogo.

Conclusão

Portanto, os desenvolvedores não forneceram nenhuma atualização sobre o Data de lançamento de Dead by Daylight 2. Mas espera-se que seja lançado entre 2023 e 2024. Você não deve se preocupar em saber as datas; Atualizarei o post assim que tiver novidades.

