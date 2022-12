Datainfo recruta profissionais para o preenchimento de 100 vagas de emprego

Em busca de uma oportunidade para ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho? Esta pode ser a sua chance, já que a Datainfo está recrutando profissionais para o preenchimento de 100 vagas de emprego em todo o país. As chances são para contratação imediata, nas modalidades de trabalho remoto e presencial.

A empresa de tecnologia especializada em transformação digital disponibiliza oportunidades para o cargo de desenvolvedor, arquiteto de softwares, gerente de projetos, analista de Comércio Exterior, Governança e Compliance e consultor especialista em processos hospitalares, nas cidades de Blumenau (SC), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia, (GO), Brasília (DF), Curitiba (PR), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

A empresa está em franca expansão e as contratações vão de encontro ao momento de crescimento. Muito se deve, inclusive, à expertise da empresa com o outsourcing, ou seja, a oferta de produtos e serviços de acordo com a demanda do cliente para auxiliar na digitalização e modernização dos negócios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se candidatar pelo site https://datainfo.gupy.io, que também traz a lista completa de oportunidades, bem como seus pré-requisitos (escolaridade e qualificações), localização e atribuições.

No endereço, é possível, ainda, cadastrar o currículo no Banco de Talentos para vagas futuras, caso o perfil do candidato não corresponda a nenhuma das oportunidades disponíveis.

