David Miranda completa 4 meses na UTI

Foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O jornalista Gleen Greenwald, marido do deputado federal David Miranda (PDT-RJ), falou sobre a situação de saúde do parlamentar, internado desde agosto após sentir fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal. Nesta terça (6), David completa quatro mesesna UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

De acordo com o jornalista, David segue “lutando muito” e com um quadro parecido com o de novembro.

“Amanhã marcará 4 meses para David na UTI. Nunca imaginamos que isso aconteceria quando fosse pra emergência. Ele está lutando muito, como sempre, e a situação é parecida desde minha última atualização: com alguns momentos assustadores, mas também melhorias”, escreveu.

David Miranda e Glenn Greenwald são casados há 14 anos e, juntos, são pais de dois meninos.

Estado de saúde

David Miranda foi internado no dia 7 de agosto após sentir fortes dores na região do abdome. O diagnóstico apontou um quadro de infecção gastrointestinal e uma série de complicações tornaram tudo ainda mais delicado.

Um mês após a internação de David, Glenn se pronunciou por meio das redes sociais. “Hoje se completam 4 semanas de internação do David na UTI. Ainda está em estado grave, mas estável. Essa estabilidade é vital — encorajante — porque dá ao corpo o tempo necessário para se recuperar. Estamos mais esperançosos do que nunca em sua recuperação completa”, publicou.

Há dez dias, a atualização mais recente no estado de saúde do deputado foi divulgada por meio de vídeo, nas redes sociais, pelo jornalista.

“Essa semana, pela primeira vez, David começou a mostrar melhoras significativas, que apesar do fato de que tem muitos perigos, muitos riscos, está dando à gente mais esperanças do que nunca para a recuperação completa do David”, explicou.

Ainda segundo Glenn, a infecção comprometeu vários órgãos como o pâncreas, fígado e pulmões, o que tornou o estado do político ainda mais delicado. David segue internado na UTI.

