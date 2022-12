De biquíni, Carla Diaz ostenta corpão em cliques na piscina; veja

Foto: Reprodução/Instagram

Carla Diaz resolveu parar as redes sociais ao postar uma série de fotos no perfil do Instagram. No domingo (11), a ex-BBB aproveitou o dia de sol para curtir uma piscina.

Nas fotos publicadas, Carla Diaz apareceu de biquíni deitada em um boia e, na legenda da publicação, escreveu um recado dado pelo noivo, Felipe Bacari.

“Por aqui o domingo foi assim… e quem der zoom, vai para o inf3rno, disse meu noivo”, brincou a atriz. Nos comentários, o próprio Felipe foi só elogios para a noiva. “A foto está linda, mas ter tudo isso só pra mim é mais lindo ainda!”, escreveu.

Os fãs de Carla Diaz também elogiaram a atriz na rede social. “As costas não doem? Carregando tanta beleza assim”, escreveu uma conta. “Você é tão linda Carla Diaz”, disse outro perfil. Veja as fotos:

