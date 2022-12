De fio-dental, Geisy Arruda dá puxada indiscreta e deixa peça no limite

Foto: Reprodução/Instagram

Geisy Arruda decidiu dar um tempo da cidade e decidiu curtir os últimos dias de 2022 no interior de São Paulo. A influenciadora apareceu nas redes sociais curtindo um passeio de cachoeira na terça-feira (20).

Por meio do perfil no Instagram, Geisy Arruda fez a temperatura subir ainda mais após compartilhar cliques enquanto se refrescava com um banho de cachoeira.

A ex-participante de “A Fazenda” usou um top marrom justíssimo, além de um biquíni fio-dental cavado. Para o clique ela ainda deu aquela puxada “no limite” para mostrar a marquinha.

Nos comentários não faltaram elogios para a musa. “Maravilhosa demais”, escreveu uma conta. “Você é simplesmente maravilhosa”, disse outro fã. “Por onde essa água passar vai fazer milagre”, brincou outro.

Veja os cliques:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

