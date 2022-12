De fio-dental, Gracyanne Barbosa ostenta corpo escultural: ‘Mulherão’

Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa resolveu “quebrar” a web mais uma vez ao compartilhar um pequeno vídeo após o treino nas redes sociais, na quarta-feira (21).

A musa fez a publicação no perfil do Instagram onde mostrou que está com o corpão em dia. “Se você não fizer por você ninguém fará. #resiliencia #constancia #regularidade”, refletiu na legenda da publicação.

No post, Gracyanne aparece de biquíni fio-dental na cor nude e deixou em evidência a barriga trincada, bem como o bumbum durinho que recebeu elogios nos comentários.

Fãs e seguidores não deixaram de elogiar a esposa de Belo na publicação. “Musa e rios de simpatia, educação e beleza”, disse uma conta. “Mulherão”, elogiou outro fã. “Alguém de dá um óculos de sol porque o brilho dessa musa me atingiu”, brincou outra.

Veja a publicação:

