De fio-dental, Gretchen empina bumbum GG em dia de piscina

Foto: Reprodução/Instagram

Aos 63 anos, Gretchen provou que está com o corpão em dia ao aproveitar um dia de sol na piscina. As fotos foram publicadas no perfil do Instagram nesta quarta-feira (21).

De biquíni fio-dental, a cantora empinou o bumbum para conseguir aquele bronze e garantiu que não liga para as críticas dos internautas que recebe diariamente pelas redes sociais.

“É o dinheiro que ajuda? Sim. É a dedicação fazendo aparelhos e treinos? Sim! São as invejosas e recalcadas que falam? Sim. E eu estou preocupada com isso? Não! Sabe por quê? Porque eu cuido da minha vida. O tempo que me sobra eu cuido mais ainda da minha vida”, iniciou Gretchen.

“63 anos sim. E cada dia será melhor, porque os especialistas estão aí para criar coisas novas. E eu usarei todas. Bumbum de milhões. Porque eu quero, porque eu posso. E todo mundo pode. É só querer. E usar seu tempo livre para cuidar da sua vida e não dá minha”, disparou a cantora.

“E dessa vez os comentários estão abertos para eu bloquear todo mundo que precisar ser bloqueado. Ah, foto sem filtro e sem Photoshop, viu”, finalizou Gretchen na legenda da publicação.

Veja:

