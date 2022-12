De máscara e boné, Ivete Sangalo visita vila de Natal, em Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

Trajando um boné e uma máscara de proteção contra a Covid-19, Ivete Sangalo resolveu fazer uma programação diferente na noite da última segunda-feira (6). A mamãe de Marcelinho, de 13 anos e das gêmeas, Marina e Helena, de 4, visitou a vila de Natal localizada no Campo Grande, em Salvador.

“Olha quem visitou a Vila de Natal? Ivete Sangalo, nossa mainha veio de galera e há boatos que o pedido para o Papai Noel foi que o melhor verão mundo chegue daquele jeitão”, escreveu o perfil da Prefeitura de Salvador nas redes sociais. Veja o post abaixo:

Com o tema “Iluminando Nossos Sonhos”, o Natal Salvador 2022 no Campo Grande conta com peças que remetem a doces infantis, num ambiente repleto de cores e luzes, onde soteropolitanos e turistas podem passear por vilarejos, acampamento de natal, presépio, fábrica de brinquedos, nichos instagramáveis e arvorismo de luz. Todo o local recebeu cerca de 4 milhões de lâmpadas em LED.

Assim como no ano passado, a Prefeitura incluiu acessibilidade para que todos possam usufruir da decoração especial. A praça conta com totens em braile, intérprete de Libras e audiodescrição para deficientes visuais. Além disso, pessoas com Síndrome de Down atuarão no espaço como ajudantes de Papai Noel, orientando os visitantes.

Já o acesso, que teria agendamento como nos últimos anos, não será mais necessário em 2022, ou seja, as pessoas poderão visitar a decoração natalina livremente no Campo Grande, assim como na Praça João Martins, em Paripe.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, a medida foi adotada devido à pandemia de Covid-19. “A praça vai ficar aberta para que todos possam conferir a programação ao ar livre. Nossa recomendação é de que todas as pessoas possam usar máscara e, principalmente, completar o esquema vacinal, nesse esforço para enfrentar o aumento de casos”, destacou.

