Deborah Secco deixa barriga sarada de fora em look para Copa

Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco segue causando durante participação como comentarista da Copa do Mundo no programa “Tá Na Copa”, do canal fechado SporTV.

Na quinta-feira (01), a atriz surpreendeu os fãs ao deixar a barriga sarada de fora ao usar um top com as logos da Globo e do SporTV, além de deixar a calcinha boxer à mostra.

“Pronta! Quem vem pro Tá na Copa?”, escreveu Deborah Secco na legenda da publicação. Nos comentários, a musa recebeu elogios dos seguidores e fãs.

“Fico impactada todos os dias”, disse uma conta. “A bicha é gata demais”, elogiou outro perfil. “É musa da Copa que se diz”, comentou mais uma.

Recentemente, Deborah Secco comemorou o aniversário de 43 anos participando do programa especial sobre os jogos da Copa do Mundo. “E hoje comemorando aniversário!!! Começou o Tá Na Copa no Sportv”, escreveu na ocasião.

Veja as fotos:

