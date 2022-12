Deborah Secco desabafa sobre críticas por looks durante Copa do Mundo

Foto: Reprodução/Instagram

Deborah Secco apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (20) para fazer um apanhado sobre a cobertura da Copa do Mundo que participou por meio de programa especial do SporTV.

Em publicação no Instagram, a atriz comemorou o momento na carreira, mas rebateu as críticas que recebeu por conta dos looks ousados utilizados no programa.

“Domingo encerrei a temporada de looks do #TáNaCopa no @sportv, de que tive a honra de participar e onde me diverti todos os dias. 2022 quase acabando, mas quero deixar um questionamento sobre como estamos interpretando e julgando mulheres por causa de suas roupas. Até quando?”, iniciou a atriz.

Ao mostrar os looks usados ao longo das edições do “Tá na Copa”, Deborah Secco continuou refletindo sobre as críticas que recebeu nas redes sociais.

“Receber comentários machistas reforçou minha certeza do quanto a sociedade caminha a passos lentos. Enquanto isso eu repito o que não escondo de ninguém: sou e me sinto livre, todos os dias, para usar o que me faz bem. Minha roupa não me define e não me resume. Eu sou muito mais e acredito na possibilidade de a gente sempre vestir o que quiser”, disparou.

“E olha que isso não é um desabafo, é só uma reflexão sobre como mulheres felizes e, mais uma vez, livres, seguem incomodando. O respeito deve sempre existir, independentemente da sua opinião. Aliás, se esta desrespeita alguém, isso diz muito mais sobre você do que sobre os outros”, finalizou a artista.

Nos comentários, famosos como Juliana Paes, Bianca Andrade e o próprio perfil do SporTV escreveram mensagens de apoio para Deborah Secco e elogiaram os looks.

