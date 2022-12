Defensoria Pública abre 112 vagas para contratação temporária

Foto: Divulgação/DPE-BA

A Defensoria Pública da Bahia está com 112 vagas para contratação temporária. As inscrições ficarão abertas até o dia 24 de janeiro de 2023 e podem ser feitas através do site.

A contratação é em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) para nível superior e cadastro de reserva. A taxa de inscrição é de R$ 85, e deve ser paga por meio de boleto bancário até o dia 25 de janeiro.

As vagas são para o cargo de analista técnico em 14 áreas. São elas: direito, administração, ciências contábeis, secretariado executivo, tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, tecnologia em redes de computadores, jornalismo, design, produção audiovisual, arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, pedagogia e comunicação social.

As vagas são em em Salvador, Alagoinhas, Barreiras, Feira de Santana, Camaçari, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas ou Vitória da Conquista. De acordo com a Defensoria, a remuneração pode chegar a R$ 4.800.

