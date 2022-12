Deodora é presa em ‘Mar do Sertão’? Coronel se vinga da esposa

Foto: Reprodução/TV Globo

Nos próximos capítulos de “Mar do Sertão”, o coronel Tertúlio (José de Abreu) finalmente se livrará dos planos de Deodora (Debora Bloch) de mantê-lo dopado para ter tudo sob o controle dela.

Quem vai acabar com a pose de rainha da vilã será Ismênia (Ana Miranda) que descobrirá que a medicação do coronel está errada e vai substituir os remédios por azeite.

Após isso, o homem voltará novinho em folha para acabar com a farsa da esposa em “Mar do Sertão”. Dedodora, por sua vez, seguirá com o romance escondido com Pajeú (Caio Blat) e será repreendida por Tertulinho (Renato Góes).

Como parte da vingança, o coronel seguirá fingindo que está dopado para ouvir tudo que acontece na fazenda até que ele se levanta na frente da esposa para desmascará-la.

A megera se assustará com o retorno do marido, mas fingirá que tudo aconteceu por milagre. Ele, por sua vez, trancará ela em um quarto após confrontá-la sobre a dopagem.

Porém, Tertulinho não vai gostar nada do que foi feito e acabará ficando do lado da mãe, exigindo que o pai a retire da prisão improvisada.

