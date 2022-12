Deolane Bezerra deixa ‘A Fazenda’, diz assessoria

Foto: Reprodução/ Instagram

Deolane Bezerra deixou a sede de ‘A Fazenda’, reality show da Record. A informação foi confirmada pela assessoria da advogada na tarde deste domingo (4). Desde a noite de sábado, as irmãs de Deolane e o corpo jurídico da Peoa estavam tentando tirá-la do reality show.

A mãe de Deolane está internada na UTI do Hopistal São Luiz, em São Luís do Maranhão.

“Conseguimos! Deolane já saiu de dentro da sede da Record e eu to reunida aqui com o pessoal que está vindo correndo e daqui a pouco eu falo mais com vocês. Ela já saiu e não está mais ali dentro”, disse a irmã da advogada através dos Stories.

Até o momento desta publicação, a Record TV ainda não se pronunciou sobre a eliminação de Deolane do reality.

As irmãs de Deonale se manifestaram pela saída da advogada após, segundo elas, a Record TV não ter informado a participante sobre a internação da mãe delas, Dona Solange.

Daniele e Dayanne desejavam que a irmã estivesse ciente da situação, para ter o direito de decidir se permaneceria ou não no confinamento. Segundo elas, a emissora não estaria permitindo isso.

Leia mais sobre A Fazenda no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.