Deolane declara torcida para peoa vencer ‘A Fazenda’ e web critica: ‘Incoerência’

A ex-peoa Deolane Bezerra se viu no olho do furacão mais uma vez. Após desistir de “A Fazenda 14”, a advogada abriu o jogo sobre quem quer ver como campeã da atual temporada do reality show.

Parceira de Bia Miranda e Moranguinho, Deolane decidiu apoiar a neta de Gretchen como vencedora do reality rural, mas não deu explicações sobre o motivo.

Por meio do perfil no Twitter, nesta quarta-feira (7), a advogada declarou torcida para a ex-companheira de confinamento. “Team Bia”, escreveu na publicação.

O momento gerou críticas por parte dos internautas, alguns apontaram incoerência no posicionamento de Deolane e outros falaram sobre o apoio de Moranguinho.

“Mulher mais vcs não disseram que é tudo manipulado??? Tu não acha que é perca de tempo votar pra bia ficar não??? Oh incoerência viu!!!”, escreveu uma conta. “Morango não estava no topo das preferências?”, escreveu outra.

Morango não estava no topo das preferências??? 🙄😒🧐🤔 — Juliana Santos (@Juliana65078298) December 7, 2022

Mulher mais vcs não disseram que é tudo manipulado??? Tu não acha que é perca de tempo votar pra bia ficar não??? Oh incoerência viu!!! — Webzinhos | #BBB21 (@blogrogeria) December 7, 2022

