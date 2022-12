A entrevista de emprego é uma oportunidade para o seu direcionamento profissional, por isso, é importante que tenha clareza sobre quais são seus pontos fortes e direcione os seus pontos fracos durante o processo de recrutamento e seleção.

Destaque o seu perfil profissional durante a entrevista de emprego de forma objetiva

É comum que o candidato se sinta inseguro durante uma situação de avaliação, contudo,quando o nervosismo determina o resultado da entrevista de emprego,esse candidato pode adotar uma postura de autossabotagem profissional.

Direcione a sua trajetória profissional de modo resolutivo

Para evitar que fique aquém do seu potencial, é relevante que leve para a entrevista de emprego situações concretas que sejam resolutivas no que tange às suas habilidades, competências e outros pontos importantes para análise do seu perfil.

Fale sobre a sua capacidade para lidar com metas; direcionamento de projetos; otimização de fluxos; construção do relacionamento com o cliente; poder de persuasão em vendas; controle de agendas; implementação sistêmica; capacidade analítica; resiliência; proatividade; dentre outros aspectos que sejam importantes.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Além disso, equilibre as informações falando sobre um ponto que requer melhoria e sua respectiva solução. Por exemplo, ao se colocar como uma pessoa tímida, é relevante que destaque o seu desejo de estudar teatro ou de realizar algum outro curso no qual seja possível melhorar a sua oratória.

Adote uma postura assertiva e orgânica

O seu comportamento também transmite uma importante mensagem profissional. Sendo assim, não cruze braços e pernas; evite gesticular excessivamente e mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção. Dessa forma, poderá adotar uma postura positiva e direcionar seus objetivos profissionais.

Adapte os pontos citados e destaque positivamente o seu perfil

Faça adaptações dos apontamentos citados para que evite ficar aquém do seu potencial, alcançando seus objetivos em longo prazo. Assim sendo, poderá aproveitar a entrevista de emprego como uma oportunidade importante para o desenvolvimento do seu comportamento e para a devida apresentação do seu perfil profissional.

Analise os valores da empresa e considere as objetividades envolvidas no processo de recrutamento e seleção

Além disso, o candidato poderá analisar a viabilidade da contratação considerando a missão, a visão e os valores da empresa. Uma vez que é válido ressaltar que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos. Entretanto, o candidato só se sentirá apto a realizar esse tipo de verificação ao não se colocar negativamente durante a entrevista de emprego.