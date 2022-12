É importante que o candidato conceitue a entrevista de emprego como uma forma de direcionamento de sua história profissional.

Destaque seus resultados de forma orgânica durante a entrevista de emprego

Ao receber convite para uma entrevista de emprego de seu interesse, direcione o seu comportamento e a sua narrativa, destacando seus resultados.

Direcione suas experiências de forma objetiva

Assim sendo, leve para a entrevista de emprego situações e características que destaquem o seu potencial profissional. Sendo, destaque a sua capacidade para lidar com metas; direcionamento de projetos; gestão de pessoas; alcance de metas; construção do relacionamento da empresa com o cliente; elaboração e implementação de treinamentos e políticas; gestão de pessoas; campanhas motivacionais, dentre outros pontos.

Apresente soluções para pontos que requerem melhorias

Ao informar um ponto que requer melhoria, o candidato deve apresentar uma solução. Por exemplo, é possível informar que precisa melhorar o seu grau de conhecimento sobre um sistema utilizado na sua área de atuação profissional.

Entretanto, é igualmente importante que informe que já realizou cotações com escolas específicas. Ou ainda, é possível apontar que se conceitua como uma pessoa tímida, ao passo que está em vias de se matricular em um curso que melhore a sua comunicação, como um curso de teatro.

Tenha atenção plena aos seus gestos

Dessa maneira, o candidato estará demonstrando senso de urgência e resolução. O seu comportamento transmite uma importante mensagem para o entrevistador durante o processo seletivo. Por isso, é aconselhável que se atente aos seus gestos durante a entrevista de emprego.

Sendo assim, mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção; evite gesticular excessivamente durante a construção de sua narrativa; não cruze os braços e pernas; não se atrase e, caso seja possível, não deixe objetos no seu colo.

Faça perguntas pertinentes no final da entrevista de emprego

Seja assertivo nas respostas e utilize o espaço para perguntas, cedido ao candidato no final do processo de recrutamento e seleção. É aconselhável ao candidato visitar o site da organização e conhecer a sua cultura.

Analise a cultura e os valores envolvidos

Lembre-se de que uma empresa startup possui uma cultura diferente de uma empresa tradicionalista. Por isso, essa análise é importante para o candidato, já que a análise sobre os valores envolvidos deve ser feita por ambas as partes. Dessa forma, a contratação tende a ser resolutiva para todos, através de um processo dinâmico, eficiente e objetivo.