‘Destruída’, diz mãe de motorista que sumiu após carona para avó

Familiares do motorista por aplicativo que desapareceu após dar uma carona para a avó na Bahia estão desesperados sem saber a localização dele. Luan dos Santos Costa, de 28 anos, não dá notícias há 5 dias. A Polícia Civil segue investigando o caso e ouviu a esposa de Luan, Rayana Santos, nesta terça-feira (27).

A mulher prestou depoimento na Delegacia de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador, onde o jovem morava. Após ser ouvida, ela conversou com a equipe de reportagem da TV Subaé, afiliada da TV Bahia na cidade.

Segundo Rayana, na manhã de sexta (23), um dia após o marido sumir, ela procurou o dono do carro que Luan alugava para trabalhar, em buscas de notícias dele. O sistema GPS do veículo, acionado pelo dono, apontou a localização no bairro de Conceição, em Feira de Santana, onde o veículo foi encontrado pela primeira vez.

Segundo a esposa do motorista por aplicativo, o dono do carro achou o carro estacionado na frente de uma casa e, como não viu nada suspeito, deixou o veículo no local. No entanto, por volta das 11h o carro entrou em deslocamento. Após a mudança de localização, a esposa de Luan foi até o bairro de Conceição com a tia dele em busca de informações, mas os moradores nada souberam dizer.

”Eu e a tia dele fomos até a rua, perguntamos para algumas pessoas se viram o carro estacionado e elas disseram que não. O dono do carro tinha ido até lá mais cedo, viu ele [o veículo] estacionado, e achou que Luan estava dentro da casa. Ele se preocupou novamente quando o carro passou a se mover, mas seguíamos sem notícias dele”, explicou Rayana.

Depois de se mover, o carro foi localizado novamente no bairro Papagaio, também em Feira de Santana. Desta vez, abandonado. Na ocasião, Rayana contou que foi até o local com a tia de Luan e as duas esperaram a viatura da Polícia chegar para se aproximar do carro.

”Quando o carro estacionou achamos que seria em um condomínio. O dono do veículo perguntou se teria alguém para nos acompanhar, mas como não tinha, ligamos para a Central de Polícia e solicitamos o apoio de uma viatura. Quando chegamos, passamos em frente ao carro, mas só fomos até ele com a chegada dos policiais”, relatou.

Rayana relatou ainda que dentro do carro não havia sinais de violência. O veículo estava destravado, mas sem vestígios de arrombamento, e no interior dele foram encontrados a identidade de Luan e um sapato que o motorista por aplicativo usava.

”Primeiramente os policiais olharam. O carro estava destravado e não havia sangue, ou roupas de outra pessoa. Eu achei um sapato dele, mas no dia em que ele desapareceu ele estava usando chinelo”, contou.

Depois do encontro do carro, Rayana prestou boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Muito abalada, a esposa de Luan disse que está desesperada sem notícias dele. ”No momento eu me encontro desesperada. Já vão fazer seis dias que não temos notícias. Todos os dias venho aqui na delegacia e até então só temos a informação de que ele estava voltando para casa”, desabafou.

Também em entrevista para a TV Subaé, a mãe de Luan, que não quis se identificar, disse que a última conversa com o filho foi sobre a comemoração de Natal. Na ocasião, o motorista teria dito que passaria a data com a avó no distrito de Jorro, que fica na cidade de Tucano, mas que retornaria para buscar a esposa e os filhos.

”Eu perguntei se ele iria passar o Natal comigo. Ele disse: ‘eu vou levar minha avó no Jorro e vou passar com ela, mas eu volto. Na sexta-feira (23) eu folgo, mas no sábado (24) trabalho até 12h. Quando chegar do trabalho, pega Rayana e as crianças para ir até Jorro.’ Depois não tive mais notícias dele” disse.

Desolada, ela contou para a reportagem, aos prantos, que já não sabe o que fazer com a ausência de notícias do filho. ”Eu estou destruída. Eu não consigo fazer nada, não consigo dormir, não consigo comer. Nenhuma mãe merece passar por essa situação”.

Caso

Luan está desaparecido desde a quinta-feira (22). Ele saiu de Feira de Santana para levar a avó em Jorro. O último contato com a esposa aconteceu no mesmo dia, por volta das 23h. Ele já retornava do distrito com destino à Feira de Santana e mandou uma mensagem. Em um áudio, ele pediu que ela preparasse algo para ele comer ao chegar em casa.

Rayana esperou por mais de uma hora e, preocupada com a demora, passou a ligar e enviar mensagens que nunca foram respondidas. No aplicativo de mensagens, não há indicativo que ele recebeu os conteúdos enviados.

Ainda segundo Rayana Santos, Luan é muito tranquilo, religioso e nunca teve desentendimentos. Ele é pai de duas crianças, uma de cinco e outra de seis anos.

