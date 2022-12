Detran-BA abre dois editais de leilão para veículos conservados

Foto: Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) abriu dois editais de leilão para veículos conservados e sucatas aproveitáveis. O edital contempla de três cidades e entre os carros disponíveis estão o Fiat Toro Freedom AT, anos 2016/2017, com lances iniciais de R$9.000.

O leilão é realizado na modalidade eletrônica e para participar é preciso realizar cadastro e habilitação por meio dos sites: www.patiorochaleiloes.com.br/ e www.danielgarcialeiloes.com.br. Esse processo é necessário para que os interessados possam ofertar lances com no mínimo de 24h de antecedência.

É importante destacar que para participar do leilão de sucatas é preciso ser pessoa jurídica credendenciada no ramo de desmonte de veículos. Mais detalhes sobre o leilão podem ser acessados na página do Detran.

Visitação e entrega

Os interessados em adquirir os veículos oferecidos pelo edital 17/2022 tem até o dia 15 de dezembro para ir visitar os locais. Os endereços de visitação são:

Irecê – Avenida Primeiro de Janeiro, nº 2.805, Alto do Moura

Jequié – Rua Jean Tores de Oliveira nº 215, Lote Cidade Nova, Quadra 38, Kennedy

Santo Antônio de Jesus – Rodovia BR101, s/n, Andaia, ao lado da Pneubom

A visitação para os veículos do edital 18/2022 está aberta a partir desta segunda (12) e continua até sexta-feira (16). os lotes podem ser visitados nos endereços:

Conceição do Coité – Rodovia BA120, s/n, Santa Rosa

Itabuna – Rodovia BR101, Km 502, s/n, São Lourenço, ao lado da Bravo Caminhões

Senhor do Bonfim – Rodovia Lomanto Júnior, s/n, km 130 200 e Teixeira de Freitas – Avenida Pedro Alves Santos, nº 1317

A pessoa que adquire o veículo é responsável, somente, pela taxa de licenciamento do exercício da aquisição e pelo valor proporcional do IPVA a partir da data da aquisição.

