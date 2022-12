Detran remarca agendamentos de sexta-feira para o jogo do Brasil

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) anunciou nesta quinta-feira que os atendimentos agendados para a sexta (9) serão remarcados, por causa do jogo do Brasil na Copa do Catar.

O decreto de número 21.767 foi publicado no Diário Oficial da Bahia nesta quinta, estabelecendo compensação de horas para o funcionalismo durante o cronograma dos jogos da seleção.

Com isso, as provas práticas e teóricas de habilitação deverão ser remarcadas pelo Detran-BA na segunda-feira (12), junto aos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

De acordo com o órgão, as autoescolas estão orientadas a informar aos alunos a nova data. Durante o dia, a sede do Departamento também estará fechada.

