Dia do Samba marca data em que Ary Barroso visitou Salvador

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Comemorado nesta sexta-feira (2), o Dia Nacional do Samba carrega uma história cheia de simbolismo que se inicia em Salvador, na mesma data, em 1960.

Na ocasião, Ary Barroso, famoso cantor e compositor brasileira que chegou a ser indicado aos Oscar, pisou pela primeira vez em terras baianas quando visitou a capital.

Antes mesmo de visitar Salvador, a cidade inspirou o artista a criar a famosa faixa “Na Baixa do Sapateiro”, que ficou conhecida nacionalmente na voz de Carmen Miranda. A música ganhou interpretações de outros grandes cantores como Gal Costa e Caetano Veloso.

Após o sucesso de “Na Baixa dos Sapateiros”, Ary Barroso seguiu com inspirações na Bahia e voltou a cantar a paixão pelas terras com Dorival Caymmi, em 1958, no disco “Ary Caymmi / Dorival Barroso: Um Interpreta o Outro”.

“Eu me descobri na Bahia. Os seus ritmos, seus candomblés, suas capoeiras, sua gente (…) foram uma revelação pra mim. Fiquei de tal modo impressionado que o jeito foi exteriorizar a minha admiração através da música”, explicou o músico em uma entrevista em 1962.

Segundo informações do Acervo O Globo, a importância da visita de Ary Barroso fez o vereador baiano Luis Monteiro Costa tomar a iniciativa de criar o Dia do Samba e escolher a data.

Atualmente, o Dia do Samba é comemorado nacionalmente, porém, as maiores celebrações acontecem em Salvador e no Rio de Janeiro, onde eventos especiais tomam conta das cidades durante o dia.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.