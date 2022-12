Dia Nacional do Forró é comemorado nesta terça-feira (13)

Foto: Arquivo nacional

Nos 110 anos de Luiz Gonzaga, nesta terça-feira (13) também é comemorado o Dia Nacional do Forró e a coincidência da data não é por engano.

A comemoração é feita justamente em homenagem ao cantor e compositor que é referência no gênero musical. O Dia Nacional do Forró foi decretado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República em setembro de 2005, após sugestão da então deputada federal Luiza Erundina.

Mesmo 33 anos após a morte, Luiz Gonzaga segue sendo lembrado pelo legado musical que conta com relíquias como “Asa Branca” e “Vem Morena”.

O gênero, inclusive, foi declarado pelo Iphan como Patrimônio Cultural do Brasil, em 2021, e segue na luta pelo título baiano junto à Câmara de Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Natural de Cachoeira.

Em entrevista ao iBahia, Alessandra Gramacho, coordenadora estadual do Fórum Forró de Raiz na Bahia, falou sobre a atual situação da busca pelo título.

“O registro do Forró como Patrimônio saiu em novembro do ano passado. Nós nos reunimos em João Pessoa todos os fóruns estaduais, somos treze estados e mais o Distrito Federal, nos reunimos para fazer o lançamento desse registro, né? Desse dossiê que o Iphan recebeu que tornou o forró Patrimônio, já que nós fomos os responsáveis, os fóruns estaduais”, explicou Alessandra sobre o título nacional.

Foto: Reprodução/ Instagram / Alessandra Gramacho

“Nós estamos no momento muito delicado, muito difícil de todo o nosso processo. Porque já faz um ano que começaram as reuniões técnicas para criar um plano de salvaguarda pro forró, isso também veio de maneira horizontal porque nós já tínhamos o nosso plano de salvaguarda diferente de outros patrimônios que se começava a construir e já tá fazendo um ano que o Iphan nos reuniu, vai fazer um mês que entregamos o plano final e eu na Bahia já entreguei a três meses”, continuou.

“Outros estados entregaram e eles reuniram tudo isso para criar um plano nacional de salvaguarda, todas essas propostas que a gente deseja para nossa salvaguarda, mas o Iphan sempre falando que não tem nenhum dinheiro, zero, para salvar a guarda do forró, né? Então é muito triste”, completou Alessandra Gramacho.

Apesar das dificuldades para seguir o projeto de salvaguarda, a coordenadora estadual disse ter feito uma reunião com a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, para que haja comprometimento com a pauta.

“Então agora esperamos a mudança de governo, nós tivemos uma reunião com o GT de cultura da equipe de transição para pedir comprometimento do presidente Lula com a nossa salvaguarda”, finalizou.

